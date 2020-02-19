برشلونة يحصل على إذن خاص للتعاقد مع برايثوايت

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ينوي برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني في كرة القدم حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الدنماركي الدولي مارتن برايثوايت من نادي ليغانيس، بحسب ما ذكرت تقارير اعلامية الاربعاء.

واشارت شبكة "اي اس بي ان" الاميركية ان النادي الكاتالوني حصل على اذن خاص لضم برايثوايت (28 عاما) خارج فترة التعاقدات الرسمية، وسيدفع البند الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو.

ولم يبد ليغانيس رغبته بالتفاوض مع برشلونة وذلك بعد تخليه عن مهاجمه الاخر المغربي يوسف النصيري الى اشبيلية مطلع الموسم.

واضافت الشبكة ان اللاعب الغوياني الجذور سيكون بمقدوره المشاركة مع برشلونة في مباراة ايبار السبت المقبل في الدوري الاسباني، حيث يتخلف بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد. فيما اشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية ان برايثوايت تدرب الاربعاء مع ليغانيس في ظل محاولات برشلونة لضمه.

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واردفت ان برشلونة حصل على اذن خاص بعد اصابة طويلة حتى نهاية الموسم لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، كما افتقد في الاونة الاخيرة هدافه الاوروغوياني لويس سواريز.

ويضم هجوم برشلونة افضل لاعب في العالم ست مرات الارجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي انطوان غريزمان واليافع انسو فاتي من غينيا بيساو.

وتشير قوانين الليغا الى السماح للنادي بتبديل لاعبه المصاب اذا كانت فترة اصابته تتخطى خمسة اشهر، بلاعب آخر من الدوري الاسباني او من دون عقد احترافي.

وانضم برايثوايت الى ليغانيس في 2019 معارا من ميدلزبره الانكليزي قبل الانتقال بشكل دائم بقيمة 5 ملايين يورو، وسجل له هذا الموسم 6 اهداف في الدوري. سجل 13 هدفا في 41 مباراة مع فريقه الحالي، وحمل الوان الدنمارك في 39 مباراة دولية سجل فيها 7 أهداف.