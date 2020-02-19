قمة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري في أبوظبي

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يحتضن استاد محمد بن زايد في العاصمة الامارتية ابو ظبي قمة نارية بين الاهلي حامل لقب الدوري وغريمه الزمالك بطل الكأس، الخميس في الكأس السوبر المصرية في كرة القدم.

و ستكون النسخة الرابعة تستضيفها الإمارات، بعدما اقيمت اعوام 2015 بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين وفاز الاهلي على الزمالك، ثم 2017 بإستاد محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي ورد الزمالك التحية للاهلي، واخيرا في إستاد هزاع بن زايد عام 2018 عندما فاز الاهلي على المصري البورسعيدي.

وأقيمت مباراة القمة المصرية بدون حضور جماهيري منذ الاحداث الدامية في استاد بورسعيد مطلع شباط/فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 74 شخصا من جماهير الاهلي عقب مباراته امام المصري، ما دفع المسؤولين عن الكرة المصرية لإقامتها بالإمارات لضمان الحضور الجماهيري.

ويخوض الاهلي المباراة وسط تفوق واضح على غريمه التقليدي، اذ يحمل الرقم القياسي بعدد الالقاب (11) مقابل ثلاثة للزمالك.

شارك الاهلي في 13 نسخة من اصل 16، وفاز باللقب 11 مرة، فيما شارك الزمالك في 9 نسخ وفاز باللقب ثلاث مرات، وأحرز المقاولون العرب وحرس الحدود اللقب مرة وحيدة. وستكون مواجهة الخميس السابعة بين القطبين في البطولة، حيث التقيا ست مرات ففاز الاهلي باللقب خمس مرات والزمالك مرة وحيدة.

- معنويات السوبر الافريقي -

يعول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الاسبق للأهلي والحالي للزمالك على الدفعة المعنوية للاعبيه، عقب الفوز بالكأس السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي حامل لقب دوري الابطال 3-1، الجمعة الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان كارتيرون قد تولى تدريب الاهلي مطلع موسم 2018-2019، واقيل من منصبه عقب خسارة دوري ابطال افريقيا 2018 لصالح الترجي، والخروج من ربع نهائي بطولة الاندية العربية امام الوصل الامارتي.

وأكد كارتيرون انه لا توجد لدي نية على الاطلاق للانتقام من الأهلي "خوض مباراتين كبيرتين في أقل من أسبوع أمر مرهق، ولكننا تعاملنا مع هذا الأمر بالتدريبات الاستشفائية لتجهيز اللاعبين.. نسعى للفوز من أجل اللاعبين والنادي وليس هناك أي نية للإنتقام من الأهلي... مباراة الأهلي أصعب من الترجي لأن اللاعبين لم يكن لديهم اي وقت للتحضير مثل الأهلي".

وسبق لكارتيرون الذي حل بدلا من الصربي ميتشو ان واجه الاهلي مرتين في الدوري المحلي موسمي 2016 و2017، حين كان مدربا لنادي وادي دجلة، وقاد الاخير للفوز على "الاحمر" بهدف في المرة الاولى وخسر الثانية 1-2.

وهو المدير الفني الرابع الذي تولى تدريب الأهلي والزمالك بعد محمود الجوهري، الألماني راينر هولمان والإنكليزي مايكل إيفرت.

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وعن خبرته بطريقة لعب الأهلي الذي سبق له تدريبه قال "لاعبو الاهلي والزمالك يعرفون بعضهم جيداً، ولكن فريق الأهلي المتواجد حالياً مختلف تماماً عن الفريق الذي كنت أدربه".

- غياب صبحي -

ولن تكون مهمة كارتيرون ولاعبيه سهلة في مواجهة التفوق الواضح للسويسري رينيه فايلر الساعي هو الاخر للقب ثان، بعدما قاد فريقه للفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك، اضافة الى قيادته لتصدر الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة، محققا الفوز في 15 مباراة متتالية ومبتعدا بالصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق 14 عن الزمالك الثالث بـ31 نقطة.

وأكد فايلر أن مواجهة السوبر المصري لها حسابات مختلفة تمامًا عن مواجهات الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، مشيرا الى ان المهاجم رمضان صبحي لن يكون جاهزًا لخوض المباراة "أفشة (لاعب الوسط محمد مجدي) جاهز لمواجهة الزمالك، أما رمضان صبحي فشارك معنا في بعض التدريبات ولكنه ليس جاهزًا بشكل كامل للسوبر ولذلك لن يكون متواجدًا معنا".

تابع "عندما نلعب في الإمارات فإننا نلعب على أرضنا بالفعل، ولكن بوجه عام فإن الخصوم الذين يواجهوننا خارج أرضنا يقومون بعمل جيد ونحن كذلك أيضًا ونقوم بالاستعداد لكل مباراة بشكل جيد".

ويغيب عن الاهلي الرباعي حمدي فتحي ومحمد محمود وسعد سمير وكريم وليد "نيدفيد"، اضافة الى اعارة ثنائي الهجوم المغربي وليد ازارو الي الاتفاق السعودي، وصلاح محسن الى سموحة.

فيما يغيب عن تشكيلة كارتيرون لاعب الوسط محمود عبد العزيز المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، اضافة الى رحيل التونسي حمدي النقاز والمغربي خالد بو طيب لفسخ تعاقدهم مع "الابيض" لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، اضافة الى شكوك حول لحاق المدافع الايمن حازم امام بالمباراة نظرا لتعرضه للاصابة امام الترجي.

وسيكون لاعبا الاهلي المالي اليو ديانغ القادم الصيف الماضي السنغالي اليو بادجي القادم في شتاء 2020، على موعد مع المشاركة في اول قمة تجمع قطبي الكرة المصرية.

وغاب ديانغ عن مباراة القمة الماضية في بطولة السوبر رغم قيده في قائمة الفريق.

في المقابل، ستكون مشاركة المغربي محمد اوناجم الاولى مع الزمالك، اضافة الى المدافع الشاب احمد عيد الذي تم تصعيده للفريق الاول عقب رحيل النقاز.

وسيشهد اللقاء تطبيق تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو "في ايه آر" للمرة الاولى في تاريخ المسابقات المحلية المصرية، بعدما قررت اللجنة المنظمة بالتعاون مع اتحاد الكرة المصري تطبيقها. وكانت لجنة الحكام قد اعلنت عن تعيين طاقم تحكيم نروجي بقيادة سفين أودفار موين.