ثلاث مباريات تحت المجهر في يوروبا ليغ وتقنية الفيديو ضيف جديد

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تنطلق الادوار الاقصائية لمسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الخميس حيث سيتم اللجوء الى تقنية الفيديو للمرة الاولى اعتبارا من دور الـ32.

تلقي وكالة "فرانس برس" الضوء على ابرز ثلاث مباريات في هذا الدور.

كلوب بروج -مانشستر يونايتد

عزز مانشستر يونايتد اماله في الفترة الاخيرة بامكانية المشاركة في دوري ابطال اوروبا، اولا بعد قيام الاتحاد الاوروبي (ويفا) باستبعاد جاره مانشستر سيتي عن المسابقة القارية على مدى سنتين، ثم من خلال الفوز على تشلسي الرابع 2-صفر في عقر دار الاخير، ليقلص الفارق عنه الى ثلاث نقاط في الدوري المحلي.

وسيصب الشياطين الحمر تركيزهم حاليا على الدوري الاوروبي الذي يمنحهم فرصة المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل في حال فشله في تحقيق ذلك محليا، شرط ان يتوج باللقب في المباراة النهائية المقررة في غدانسك البولندية في ايار/مايو المقبل.

وسبق لمانشستر يونايتد ان شارك في دوري ابطال اوروبا من خلال تتويجه بلقب الدوري الاوروبي على حساب اياكس امستردام الهولندي عام 2016 بعد ان حل خامسا في الدوري.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفا على متصدر الدوري البلجيكي كلوب بروج.

ولا يمكن الاستهانة بالفريق البلجيكي الذي شارك مطلع الموسم الحالي في دوري ابطال اوروبا قبل ان يحل ثالثا في مجموعته ويكمل المشوار في هذه المسابقة علما بانه انتزع التعادل من ريال مدريد 2-2 بعد ان تقدم بهدفين نظيفين في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو.

وقد تكون الفرصة سانحة امام المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير لاشراك مهاجمه النيجيري الجديد اوديون ايغالو المعار اليه من الدوري الصيني اساسيا بعد ان خاض الدقائق الاخيرة ضد تشلسي الاثنين الماضي.

ويستمر غياب الثلاثي المؤثر في صفوف مانشستر لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا وزميله في هذا الخط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والمهاجم ماركوس راشفورد.

اولمبياكوس-ارسنال

لم يخسر ارسنال في اي من مبارياته الثماني الاخيرة باشراف مدربه الجديد ولاعبه القديم الاسباني ميكل ارتيتا، لكنه خرج بتعادلات عدة خلال هذه السلسلة وهو يأمل بالتالي تحويل هذه التعادلات الى انتصارات.

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ويحتل ارسنال مركزا في وسط ترتيب الدوري المحلي، علما بانه خسر نهائي هذه المسابقة الموسم الماضي بسقوطه امام جاره في العاصمة الانكليزية تشلسي.

وسيحل ارسنال ضيفا على اولمبياكوس اليوناني الذي يؤكد مدربه البرتغالي بدرو مارتنز احترامه الكبير للفريق المنافس بقوله "قد لا يكون ارسنال قد استهل الموسم الحالي في الدوري الانكليزي الممتاز بشكل جيد، لكنه يملك لاعبين رائعين، خطيرين ويستحقون احترامنا".

وكان اولمبياكوس شارك في دوري ابطال اوروبا مطلع الموسم الحالي في مجموعة ضمت بايرن ميونيخ وتوتنهام قبل ان يكمل المشوار في الدوري الاوروبي.

ويملك ارسنال ترسانة هجومية رهيبة مؤلفة من الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ والفرنسي الكسندر لاكازيت والعاجي نيكولا بيبي الذي بدأ يظهر في المستوى الذي جعل ارسنال يدفع 75 مليون يورو للتعاقد معه قادما من ليل الصيف الماضي.

خيتافي-اياكس امستردام

بعد أن حقق المفاجأة الموسم الماضي ببلوغه الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا باخراجه ريال مدريد وتوتنهام تواليا، عاد اياكس امستردام الهولندي الى ارض الواقع الموسم الحالي بعد خروجه من دور المجموعات للمسابقة القارية الاهم.

ولم ترحم القرعة الفريق الهولندي الفائز باللقب القاري اربع مرات بينها ثلاثية تواليا منتصف السبعينات بقيادة نجمه الراحل يوهان كرويف، لانها اوقعته مع خيتافي الاسباني احد مفاجآت الموسم في دوري بلاده.

وهي المرة الاولى التي يخوض فيها خيتافي الادوار الاقصائية لاحدى المسابقات الاوروبية منذ ان جر بايرن ميونيخ الالماني الى وقت اضافي في ربع نهائي كأس الاتحاد الاوروبي عام 2008.

وانهى خيتافي احد اندية ضواحي مدريد الموسم الماضي في المركز الخامس في لا ليغا ويحتل حاليا المركز الثالث بقيادة مدربه خوسيه بوردالاس.

وحذر جناح اياكس الصربي دوشان تاديتش فريقه من مغبة الاستهتار بالفريق المنافس بقوله "انهم محاربون، يكافحون من اجل كل كرة ويبذلون قصارى جهدهم. يتمتع لاعبو خيتافي ببنية جسدية قوية ويتخطون الحدود اذا لزم الامر".

وستكون المواجهة مثيرة بين النجمين المغربيين لاياكس حكيم زياش ونصير مزراوي من جهة ضد مواطنهما فيصل فجر في الفريق الاسباني.