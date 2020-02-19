شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تجتمع بمحترفات الكرة النسائية قبل سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والمشرف العام على الكرة النسائية بعض من المدربات واللاعبات المحترفات بدولة الإمارات قبل لقاء السوبر المصري المقرر إقامته غدًا بمدينة أبو ظبي.

وناقشت عبد الحق أحوال الكرة النسائية ومعايير اختيارات منتخب مصر لكرة القدم النسائية في المرحلة المقبلة وتطرق الحديث لتعديل لوائح وشروط القيد لمواجهة انسحاب بعض الأندية من المسابقات.

وشهدت المناقشة الردود الإيجابية من قبل الدكتورة سحر عبد الحق لعلاج المشاكل التي تحاصر اللعبة في الفترة الأخيرة وحرصت عبد الحق علي إشراك الدكتور جمال محمد علي ومحمد فضل والدكتور أحمد عبد الله في المناقشات المثمرة التي تضمنت أيضًا طرح أسماء عديدة من اللاعبات المحترفات لانضمامهن لصفوف المنتخب المقرر تشكيله في القريب.

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وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

وشهد الاجتماع الفني للقاء السوبر بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد الاتفاق على ترتيبات المباراة، يرتدي الزمالك الزي الأزرق في السوبر أمام الأهلي غدًا على ملعب هزاع بن زايد، ويرتدي حارس الزمالك الطاقم الأصفر، أما الأهلي يرتدي الزي الأحمر والحارس يرتدي الطاقم الموف.