شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برنامج تدريبى خاص لأبو جبل قبل مواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق استعدادا لمواجهة الأهلى غدا فى السوبر المصرى، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

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ويعيش محمد أبو جبل أفضل فتراته الكروية مع الزمالك خلال الوقت الحالى بعدما حجز له مكانا أساسيا فى تشكيلة الفرنسى باتريس كارتيرون، وأصبح أحد الأعمدة الرئيسية التى يعول عليها الخواجة الفرنسى كثيرا فى جميع مبارياته المحلية أو القارية.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كلاً من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".