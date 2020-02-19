شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية لفريق سيدات السلة بالنصر لتحقيق حلم الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسن إسماعيل أمين صندوق نادى النصر والمشرف على قطاع كرة السلة بالنادى جلسة خاصة مع لاعبات فريق سيدات كرة السلة عقب مران اليوم لتحفيزهن والشد من أزرهن قبل لقاء مدينة نصر يوم السبت المقبل بملعب الأخير فى الدور قبل النهائى للتصفيات المؤهلة للدورى الممتاز.

وتُعد مواجهة النصر مع مدينة نصر بمثابة "قمة" فى هذه المجموه التى تضم أيضاً معهما الطيران واستاد المنصورة، حيث يتربع النصر على قمة المجموعة بـ8 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن مدينة نصر صاحب المركز الثاني فيما يحل الطيران المركز الثالث برصيد 5 نقاط وهو نفس رصيد إستاد المنصورة صاحب المركز الأخير.

وفاز النصر فى أول مباراتين بالدور قبل النهائى فى رحلة الصعود للدورى الممتاز، حيث هزم الطيران 46 / 37 ثم هزم استاد المنصورة 60 /28.

ويخوض الفريق تدريبات قوية على ملعبه إستعداداً للمواجهة المرتقبة ويتطلع أمين صندوق المتادي والمشرف على قطاع كرة السلة حسنم إسماعيل خلال جلسته مع اللاعبات والجهاز الفني اليةوم الشد من آزارهم وتحفيزهم لتحقيق الفوز على مدينة نصر من أجل إستكمال رحلة الصعود للدوري المُمتاز وتحقيق حلم الجماهير وأعضاء النادي خاصة في ظل الدعم اللامحدود من قبل مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق وكذلك بعض الداعمين للفريق أمثال ياسر حسنى.

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وأكد سامح علي رئيس قطاع كرة السلة بنادي النصر أن جميع الأمور في الفريق مُستقرة وتدعو للتفاؤل موضحاً أن الجهاز الفني يعمل دائماً على الإرتقاء بمستوى اللاعبات وتصحيح الأخطاء قبل اللقاء المرتقب السبت المقبل .

وأوضح سامح علي أن الفريق يحترم جميع المنافسين ويدرسهم جيداً قبل مواجهتهم قبل التفوق عليهم ، مؤكداً أن فريق مدينة نصر قوي ويضم لاعبات على مستوى عال من الكفاءة لكن النصر يملك من القدرات والأمكانيات الفنية ما يؤهله للفوز وحصد نقاط المباراة من أجل إستكمال الانتصارات الأخيرة وترجمة جهود مجلس الإدارة بالصعود للدوري الممتاز.



حسن إسماعيل



سيدات كرة السلة بنادي النصر