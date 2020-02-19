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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها محمد عبد الغنى يغيب عن الزمالك فى مواجهة الأهلى بالسوبر المصرى، الأهلى بالأحمر والزمالك بالأزرق فى مواجهة السوبر غدًا.

محمد عبد الغنى يغيب عن الزمالك فى مواجهة الأهلى بالسوبر المصرى

تأكد غياب محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، عن مواجهة الأهلى، فى بطولة السوبر المصرى، التى ستقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، فى السابعة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة، والتى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها وحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الإفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

الأهلى بالأحمر والزمالك بالأزرق فى مواجهة السوبر غدًا

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والزمالك عن ارتداء فريق الأهلى زيه التقليدى، فى مباراة السوبر أمام الزمالك غدا الخميس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتيه أبوظبى، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفني الاجتماع الفنى للمباراة الذى أقيم صباح اليوم بملعب محمد بن زايد فى أبوظبى بالإمارات، بحضور سمير عدلى، المدير الإدارى للأهلى وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والجانب الإداري بنادى الزمالك، وممثلى اللجنة المنظمة للبطولة.

فايلر يؤكد جاهزية قفشة للمشاركة مع الأهلى فى السوبر

أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أن محمد مجدى قفشة لاعب الفريق جاهز للمشاركة فى مباراة السوبر المقرر لها السابعة من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد أمام الزمالك بالإمارت، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة.

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سفارة مصر بالإمارات تطالب مشجعى السوبر بشراء التذاكر من مصادر موثوقة

طلب مسئولو السفارة المصرية بالإمارات من المشجعين الراغبين فى حضور مباراة السوبر المصرى شراء تذاكر من أماكن موثوقة سواء الموقع الذى خصصه مجلس ابو ظبى أو التأكد من التذاكر فى ظل انتشار تذاكر مزورة فى السوبر الماضى، وأكد مسئولو السفارة للمشجعين المصريين التأكد من التذكرة وأيضا اختيار أماكن موثوقة .

محمد صلاح مديرا فنيا للنجوم خلفا لأحمد سارى

تعاقد مسئولو النجوم مع محمد صلاح المدير الفنى السابق للترسانة لقيادة الفريق فنيا خلفا لأحمد سارى، الذى رحل بعد خسارة النجوم أمام منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الـ15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

هل يشارك حازم إمام فى مباراة الأهلى والزمالك بمسكنات؟

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك قدرة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق على التواجد فى مباراة الأهلى، المقرر إقامتها على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، فى السابعة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة، والتى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها وحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الإفريقى.

فايلر يعلن غياب رمضان صبحى عن مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر

قال السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إن رمضان صبحى لاعب خط وسط فريقه سيغيب عن مباراة القمة بين المارد الأحمر والزمالك بالسوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء غد الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بسبب الإصابة، مضيفا خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة السوبر "رمضان صبحى شارك فى جزء من تدريبات الأهلى الأخيرة، لكنه لن يلحق بالسوبر لعدم تعافيه جيداً من إصابة العضلة الخلفية".