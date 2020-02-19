شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق سعد سمير يتلقى إشادة من عبد الحميد بسيونى فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الثنائى الصاعد فى طلائع الجيش محمود عاطف ومحمد سمير إشادة خاصة من عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق عقب ظهورهما بشكل مميز فى مواجهة المقاصة بكأس مصر، وحرص بسيونى على الإشادة بقدرات الثنائى، مؤكداً أنهما ينتظرهما مستقبل لامع فى السنوات المقبلة مع الكرة المصرية، واستقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على إقامة أربعة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى والتى يستهلها الطلائع بمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل ، ويحاول الجهاز الادارى للفريق التنسيق مع الاندية لتحديد الاطراف الاخرى للمباريات الودية التى طلب بسيونى أن تكون متدرجة المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل معمعة الدور الثانى .

ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على مصر المقاصة بكأس مصر، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة عصر الجمعة المقبلة استعداداً لمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل بانطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى العام، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية ، وينتظر الفائز من مباراة الاسماعيلى وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل.

وفى وقت سابق كشف محمد سمير سعد مدافع نادى طلائع الجيش صاحب الـ18 عاماً والشقيق الأصغر لسعد سمير نجم النادى الاهلىومنتخب مصر، حقيقة فشل صفقة انتقاله للقلعة الحمراء منذ ثلاث سنوات.

وقال محمد سمير سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألعب فى صفوف طلائع الجيش منذ 6 سنوات وبعد قدومى للنادى بثلاث سنوات فقط، أرسل الأهلى فاكساً رسمياً لإدارة الطلائع لضمى بعدما شاهدونى فى مباريات الناشئين لكن إدارة النادى رفضت الاستغناء عنى".

وعن طموحه فى الفترة المقبلة قال محمد سمير: "نفسى احترف خارج مصر زى محمد صلاح وتريزيجيه، وتم تصعيدى للفريق الأول للطلائع منذ بداية الموسم وألعب فى صفوف منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وعازم على مواصلة رحلة الاجتهاد حتى أصل لصفوف المنتخب الأول".

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