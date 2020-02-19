شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد = مروان محسن + 7 أهداف قبل سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف ثنائى هجوم الأهلى والزمالك، مروان محسن لاعب القلعة الحمراء، ومصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض الأنظار، قبل فترة طويلة بسبب المقارنات التى تجرى بينهما باستمرار حول الأفضل والأكثر إيجابية مع فريقه، وقبل اللقاء المرتقب بين اللاعبين فى السوبر المصرى، والذى يجمع الأهلى والزمالك مساء الخميس على استاد محمد بن زايد فى الإمارات، رجحت المقارنة كفة مهاجم ميت عقبة.

مصطفى محمد شارك مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بمسابقة الدورى العام، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك مهاجم الزمالك في 9 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف ليحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف المازيمبي جاكسون موليكا صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد في الموسم الجاري 11 هدفاً.

Advertisements

أما مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، فشارك مع الفريق الأحمر في 9 مباريات ببطولة الدوري سجل خلالهم 3 أهداف، كما شارك محسن في 5 مباريات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم هدف وحيد، وفي كأس مصر شارك مروان في مباراة واحدة ولم يسجل، ليبلغ إجمال أهداف مهاجم الأهلي في الموسم الجاري 4 أهداف فقط.

الأهلي يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه.

أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.