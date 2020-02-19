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وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الدولى للرماية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولى للرماية، برفقة ألكسندر رانتز سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية، واللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، وذلك على هامش البطولة العربية الخامسة عشر للرماية وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات التى تستضيفها مصر حتى 26 فبراير الجارى.

 

ورحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للرماية، مشيداً بالدور الإيجابى الذى يقوم به الاتحاد الدولى، وكذا بالمجهودات التى يقوم بها الاتحاد المصرى للرماية للنهوض برياضة الرماية.

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن القيادة السياسية المصرية تدعم ، مشيرا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لاستضافة أى بطولة دولية لما تتمتع به من مناخ أمن واستقرار وبنية تحتية رياضية وسياحية فريدة ومتطورة.  

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فيما أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن شكره لوزير الشباب والرياضة لاستقباله واهتمامه برياضة الرماية ومساعيه الرامية الى النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام باعتبارها رافدا من روافد التنمية الشاملة والتي تشهدها مصر في الآونة الاخيرة ، مستعرضاً أجندة الاتحاد، متحدثاً عن الاتحاد الافريقي للرماية والاتحاد العربي للرماية.

 

اشرف صبحى ورئيس الرماية
اشرف صبحى ورئيس الرماية

وزير الرياضة ورئيس الدولى للرماية
وزير الرياضة ورئيس الدولى للرماية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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