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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الدولى للرماية والان مع تفاصيل الخبر
ورحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للرماية، مشيداً بالدور الإيجابى الذى يقوم به الاتحاد الدولى، وكذا بالمجهودات التى يقوم بها الاتحاد المصرى للرماية للنهوض برياضة الرماية.
وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن القيادة السياسية المصرية تدعم الرياضة، مشيرا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لاستضافة أى بطولة دولية لما تتمتع به من مناخ أمن واستقرار وبنية تحتية رياضية وسياحية فريدة ومتطورة.
فيما أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن شكره لوزير الشباب والرياضة لاستقباله واهتمامه برياضة الرماية ومساعيه الرامية الى النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام باعتبارها رافدا من روافد التنمية الشاملة والتي تشهدها مصر في الآونة الاخيرة ، مستعرضاً أجندة الاتحاد، متحدثاً عن الاتحاد الافريقي للرماية والاتحاد العربي للرماية.
اشرف صبحى ورئيس الرماية
وزير الرياضة ورئيس الدولى للرماية
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