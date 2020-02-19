شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الدولى للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولى للرماية، برفقة ألكسندر رانتز سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية، واللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، وذلك على هامش البطولة العربية الخامسة عشر للرماية وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات التى تستضيفها مصر حتى 26 فبراير الجارى.

ورحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للرماية، مشيداً بالدور الإيجابى الذى يقوم به الاتحاد الدولى، وكذا بالمجهودات التى يقوم بها الاتحاد المصرى للرماية للنهوض برياضة الرماية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن القيادة السياسية المصرية تدعم الرياضة، مشيرا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لاستضافة أى بطولة دولية لما تتمتع به من مناخ أمن واستقرار وبنية تحتية رياضية وسياحية فريدة ومتطورة.

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فيما أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن شكره لوزير الشباب والرياضة لاستقباله واهتمامه برياضة الرماية ومساعيه الرامية الى النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام باعتبارها رافدا من روافد التنمية الشاملة والتي تشهدها مصر في الآونة الاخيرة ، مستعرضاً أجندة الاتحاد، متحدثاً عن الاتحاد الافريقي للرماية والاتحاد العربي للرماية.