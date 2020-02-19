شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ماذا قدم الأهلى والزمالك قبل مواجهة السوبر 20 فبراير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى السابعة مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة فى السوبر المحلى على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى فالجماهير تترقب الفريق الذى سيتوّج بلقب السوبر خاصة فى ظل المنافسة الشرسة بينهما، ونلقى فى التقرير التالى عدة تساؤلات خاصة بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك وإلى التفاصيل:

س: ماذا عن مسيرة فايلر مع الأهلى قبل مواجهة الزمالك؟

ج: فايلر قاد الأهلى خلال 26 مباراة، حقق الفوز فى 23 مباراة، مقابل الخسارة الوحيدة امام النجم الساحلى بدورى أبطال أفريقيا، وتعادل فى اثنين فقط وهو الهلال السودانى وبلاتينيوم بدورى الأبطال أيضا.

Advertisements

س: وماذا عن مسيرة كارتيرون مع الزمالك قبل لقاء الأهلى؟

ج: كارتيرون قاد الزمالك فى 17 مباراة بواقع 5 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا و10 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات و أخيرا السوبر الأفريقي الذى فاز فيه الزمالك على حساب الترجى التونسى.

س: ماذا عن مسيرة البطولات بكل من فايلر وكارتيرون مع الأهلى والزمالك؟

ج: فايلر توّج مع الأهلى ببطولة السوبر المحلى الذى أقيم سبتمبر الماضى ، ويتصدر الفريق الأحمر بقيادة الخواجة ترتيب جدول بطولة الدورى بتحقيق العلامة الكاملة في المباريات الى خاضها حتى الان أما كارتيرون فقد قاد الزمالك للفوز ببطولة السوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسى في اللقاء الذى أقيم بالدوحة الأسبوع الماضى.

س: من يتفوق في تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى؟

ج: التقى الأهلى نظيره الزمالك فى ست مواجهات من قبل فى بطولة السوبر المصرى، تمكن الأهلى من التتويج بـ5 ألقاب، فيما حصد الزمالك لقب وحيد.