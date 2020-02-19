رسميًا .. سودوفا الليتواني يتعاقد مع حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن أنيس بن ميم، محامي الدولي التونسي، حمدي النقاز عن انتقال موكله إلى نادي سودوفا بطل ليتوانيا لمدة ثلاثة مواسم.

وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك في شهر ديسمبر الماضي من طرف واحد بداعي عدم الحصول على مستحقاته المالية.

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وكتب أنيس بن ميم عبر حسابه الرسمي على تويتر مع صور للاعب مع قميص فريقه الجديد: "رسمي حمدي النقاز يوقع لستة اشهر مع نادي سودوفا suduva بطل ليتوانيا لثلاث مواسم متتالية. "

النقاز المولود عام 1992 بدأ مشواره مع النجم الساحلي عام 2013 قبل أن ينضم لصفوف الزمالك في يناير 2019 قبل أن يرحل ديسمبر الماضي.

وكانت هناك أنباء قد ربطت بين النقاز وبين النجم الساحلي قبل أن ينفي مسؤولو النادي التونسي هذه الأنباء.