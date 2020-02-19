تحليل.. كيف يواجه كارتيرون "الضغط" قبل موقعة الأهلي بالسوبر والدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

"الأهلي كان لديه فرصة من أجل التحضير، مباراة السوبر هيّ الأصعب خاصة أن مباراة الترجي استفذت من الفريق مجهود بدني كبير ومجهود ذهني أيضًا"، كان هذا رد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك قبل مباراة قمة السوبر المصري أمام الأهلي.

كارتيرون ومعه فريقه الزمالك أمام شهر قوي وحاسم فالفريق الأبيض سيتعرض للعديد من الاختبارات منها المحلية والأفريقية.

ورغم قوة الاختبارات إلا أن الزمالك يسير على الطريق الصحيح بعد الفوز على حرس الحدود والإسماعيلي بالدوري، بجانب التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي الأبيض بثلاثية في شباك الترجي التونسي.

كارتيرون بالنظر إلى سياسته منذ أن قاد الزمالك بدلاً من الصربي ميتشو، والمدرب الفرنسي لا يلجأ إلى التغيير إلا في أضيق الحدود لكن هذا الأمر وضعه في موقف محرج خاصة أن الأبيض سيخوض ثلاث مباريات من العيار الثقيل حتى نهاية الشهر.

وبالنظر إلى جدول الزمالك الناري سيكون الأبيض على موعد مع القمة مرتين الأولى أمام الأهلي والثانية أمام نفس المنافس يوم الإثنين المقبل بالجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع وبعدها سيستأنف الأبيض مشواره القاري بمواجهة الترجي التونسي ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

السؤال عند مشجع الزمالك.. كيف سيحل كارتيرون مشكلة ضغط المباريات؟ الإجابة هو أن كارتيرون سيعيد الحسابات من خلال اتباع سياسة التدوير لمواجهة أزمة الإرهاق والإصابات.

- هل يعود عواد؟

منذ خسارة الزمالك من طلائع الجيش بهدفين مقابل ثلاثة في إطار الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري لم يعرف محمد عواد حارس الفريق الأبيض المشاركة بعدما قرر كارتيرون الاعتماد على محمود أبو جبل.

مشاركة أبو جبل القادم من صفوف سموحة في فترة الانتقالات الصيفية منحت الزمالك الخروج بالـ"الكلين شيت" في خمس مباريات بالدوري من أصل ست مباريات.

عواد ومعه الحارس العائد من الإصابة محمود عبد الرحيم "جنش" يبحثان عن فرصة المشاركة فالأول يريد العودة لمركزه بينما يتطلع جنش لاستعادة بريقه بعد الإصابة التي لحقت به في معسكر المنتخب المصري خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

- خيارات محدودة:

بالنظر إلى الجانب الدفاعي من خلال قلبي الدفاع سنجد أن الفريق الأبيض لديه خيارات محدودة قبل مباراة الأهلي خاصة بعد إصابة محمد عبد الغني.

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كارتيرون ليس أمامه سوى ثلاثة أوراق دفاعية بداية من محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" بجانب المدافع الشاب محمد عبد السلام.

مركز الظهير الأيمن يُعد من المراكز التي تسبب إزعاج لكارتيرون خاصة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز عن صفوف القلعة البيضاء حيث بدأ الاعتماد على حازم إمام مع تصعيد الناشئ أحمد عيد الذي دوّن ظهوره الأول أمام أسوان ضمن حسابات الأسبوع الـ11.

أما مركز الظهير الأيسر، فكارتيرون يمتلك الثنائي محمد عبد الشافي والذي يعتبر أحد الأوراق الأساسية في كتيبة الفرنسي بجانب عبد الله جمعة والذي كان يشارك بصورة أساسية خلال الموسم الماضي وتحديدًا في حقبة السويسري كريستيان جروس.

- ظهور دائم وحل مؤقت:

في وسط الملعب عانى الزمالك كثيرًا خاصة في حال غياب العمود الفقري للفريق طارق حامد ومعه الدولي التونسي فرجاني ساسي.

كارتيرون لا يمتلك أوراق عديدة في جانب الوسط سوى البديل محمد حسن بعد إصابة محمود عبد العزيز "زيزو" بقطع في الرباط الصليبي وهو الأمر الذي جعل كارتيرون يلجأ إلى أحمد سيد "زيزو" للمشاركة في حال غياب ساسي وحامد.

- أوراق هجومية:

لعل أبرز أسلحة الزمالك بالنظر إلى قائمته الحالية هو الجانب الهجومي الممثلة في صناعة الألعاب والمهاجم الصريح.

الزمالك يمتلك تسعة لاعبين خلف المهاجم، وهم: أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم " أوباما"، مصطفى فتحي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، كريم بامبو، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر.

وبالنظر إلى الأسماء التي عرضناها فكارتيرون يعتمد على خمسة لاعبين بشكل دائم وهم أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم مع اللجوء لبعض الأوقات لكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر ومصطفى فتحي.

أما مركز المهاجم الصريح، فمصطفى محمد فرض نفسه وبقوة لقيادة هجوم الزمالك في الموسم الحالي لكن كارتيرون لديه أوراق أخرى وهما الثنائي عمر السعيد والكونغولي كاسونجو العائد من فترة إعارة لم تكتمل مع الوداد البيضاوي المغربي.

وبالنظر إلى مركز المهاجم فسنجد واقعيًا أن عمر السعيد المنافس الوحيد حتى الآن لمصطفى محمد في ظل عدم مشاركة كاسونجو في أي مباراة رسمية مع بداية الموسم الحالي.