تحليل.. كيف يلعب الأهلي أمام الزمالك؟ الاستقرار على 5 أوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

"سأستعين بأفضل 11 لاعب في التشكيل الأساسي، والتدوير بسبب كثرة المباريات"، هكذا كان تعليق السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة القمة أمام الزمالك.

بالتأكيد أن كل معسكر بين الأهلي والزمالك يعلم أبرز الأوراق المتاحة في الوقت الحالي، لكن بالنظر إلى الأسلوب والتفكير الذي يتبعه السويسري فايلر مع الفريق الأحمر فقد نجد ظهور وجوه غير متوقعة في التشكيل الأساسي.

فايلر مع الأهلي منذ أن تولى منصب المدير الفني للأهلي، والسويسري لم يتبع سياسة الاستقرار ليتيح الفرصة للجميع ولعل أبرز الأمثلة الأنجولي جيرالدو والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في الميركاتو الشتوي الأخير.

لكن بالتأكيد سيكون الشغل الشاغل عند جماهير الأهلي من سيظهر في التشكيل الأساسي لموقعة السوبر أمام الزمالك خاصة أن الفريق الأحمر سيعود بعد أربعة أيام فقط ليلتقي غريمه في الدوري؟

- استقرار في حراسة المرمى:

فايلر ورغم سياسة التدوير الذي اتبعه مع الأهلي إلا أن مركز حراسة المرمى خرج من هذه القاعدة وتحديدًا بالاعتماد على الحارس محمد الشناوي سواء في مسابقة الدوري أو البطولة القارية دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والذي يمتلك ثلاثي حراس المرمى شريف إكرامي وعلي لطفي بجانب الشاب مصطفى شوبير إلا أن الشناوي ظهر في جميع المناسبات مع الأهلي بواقع 15 مباراة في الدوري و8 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- معلول يغرد:

لاعب آخر يُعد أحد الأوراق الأساسية في كتيبة فايلر وهو الدولي التونسي علي معلول والذي يعتبر أحد أهم اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر منذ انتقاله من صفوف الصفاقسي التونسي في صيف 2016.

معلول مع فايلر خلال هذا الموسم لم يغيب سوى ست مباريات بواقع غياب أربع مباريات للإصابة وتواجد في مباراتين على مقاعد البدلاء في مباراتي المقاولون العرب بالدوري والهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا ضمن حسابات الجولة السادسة والأخيرة.

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وبحسب إحصائيات معلول مع الأهلي خلال الموسم الحالي، فصاحب الـ30 عامًا شارك في 17 مباراة بجميع المسابقات ليسجل ثلاثة أهداف مقابل صناعة سبع تمريرات حاسمة.

- ثنائية السولية وديانج:

بعد إصابة حمدي فتحي في الغضروف بجانب ابتعاد حسام عاشور عن حسابات فايلر اعتمد الأخير على ثنائي الوسط عمرو السولية والمالي الشاب أليو ديانج الذي أصبح أحد أهم صفقات الأهلي منذ التعاقد معه في الصيف الماضي من مولودية الجزائر.

ثنائية السولية وديانج منحت الأهلي قوة في وسط الملعب خاصة بالدور الذي يقوم بها الثنائي على صعيد الجماعي أو الفردي، فالسولية بالنظر إلى أرقامه فقط في الدوري سنجد أنه شارك في 14 مباراة مقابل غياب وحيد عن لقاء الإسماعيلي لينجح في صناعة أربعة أهداف وتسجيل هدفين.

أما ديانج فصاحب الـ22 عامًا شارك في تسع مباريات بالدوري إلا أن أهم مبارياته خلال هذا الموسم كان لقاء بيراميدز عندما منح فريقه ثلاث نقاط بالتسجيل وصناعة هدف بعدما كان الأهلي متأخرًا بهدف دون رد.

- مروان وحيدًا:

في المركز الأمامي وتحديدًا في الخط الهجومي أجرى الأهلي العديد من التغييرات بداية من رحيل المغربي وليد أزارو ومعه صلاح محسن لناديي الاتفاق السعودي وسموحة على سبيل الإعارة مقابل انتداب السنغالي الشاب أليو بادجي القادم من الدوري السويسري.

بادجي مع الأهلي لم يحصل على الوقت الكافي للمشاركة الأمر الذي كشف عنه فايلر، قائلاً إن السنغالي يحتاج الوقت للتأقلم، مؤكدًا أن لاعبه سيكون له مستقبل في الفترة المقبلة.

عدم مشاركة بادجي منح الفرصة لمروان محسن والذي تم الاعتماد عليه مؤخرًا ليقود هجوم الفريق الأحمر سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.