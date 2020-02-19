"هناك قلق بسيط".. أونيانجو يقترب من المشاركة ضد الأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف صنداونز الجنوب أفريقي عن آخر مستجدات إصابة الحارس الأوغندي دينيس أوناينجو حارس مرمى الفريق.

وكان أونيانجو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة أمام شيبا يونايتد في دوري جنوب أفريقيا ولم يستطع استكمال المباراة ليحل بدلًا من كيندي موين.

ومن المقرر أن يلتقي صنداونز مساء اليوم الأربعاء ضد بلومفونتين سلتيك ضمن منافسات الدوري المحلي، ويواجه الجهاز الفني قلقًا بشأن غياب حارس المرمى الأوغندي.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "kickoff" الجنوب أفريقية قال صنداونز: "تعرض دينيس للإصابة بشد في أوتار الركبة، سنتخذ الاحتياطات اللازمة ".

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وأضاف: "خضع اللاعب لفحص طبي، وأخبرنا الجهاز الطبي أن هناك قلقًا بسيطًا حول اللاعب، ولكن لا يمنعه من المشاركة".

وتابع: "الشئ الأهم هو عدم تفاقم الإصابة، حتى لا نخسره باقي مباريات الدوري ودوري الأبطال".

وواصل: "الطبيب أكد جاهزيته للعب، على أن تتحدد جاهزيته النهائية صباح اليوم الأربعاء، إذا كان يشعر بالراحة دون أي قلق فهو إشارة خضراء لخوض المباراة".

جدير بالذكر أن صنداونز سيحل ضيفًا على الأهلي في التاسع والعشرين من فبراير الجاري لخوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.