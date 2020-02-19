مصدر لمصراوي: عبد الغني يغيب عن مباراة السوبر.. وجاهزية حازم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف ثلاثي الفريق الأول حازم إمام، محمد عبد الغني وأحمد سيد "زيزو" من المشاركة في مباراة الأهلي بالسوبر المحلي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن حازم إمام شارك في التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض وبات جاهزًا لدعم فريقه خلال مباراة السوبر.

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وأضاف المصدر، أن محمد عبد الغني لم يشارك في التدريبات الأخيرة للزمالك، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي، أما بالنسبة لموقف أحمد سيد "زيزو" فقال المصدر إن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة ضد الأهلي.

وكان حازم ومحمد عبد الغني يعانيان من آلام في العضلة الضامة، بينما تعرض أحمد سيد لالتحام قوي مع محمود علاء في تدريبات أمس، إلا أنه شارك في التدريبات الأخيرة بشكل كامل.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الأهلي في تمام السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.