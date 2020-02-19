انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري لرياضة رفع الأثقال بمنتجع جويل سبورتس سيتي بزهراء مدينة نصر وتستمر حتي غد الخميس تحت رعاية المصرية للاتصالات WE وكوكاكولا.

حضر فعاليات حفل الافتتاح عمرو محيي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني والعقيد محمد الشيوي مدير فرع الأنشطة بمنتجع جويل سبورتس سيتي نائبا عن العميد ياسر السمان مدير عام المنتجع، وبمشاركة أكثر من ١٣٠ لاعبا ولاعبة

من أفرع الأولمبياد الخاص المصري بمحافظات مصر المختلفة.

أكد عمرو الطحاوي خلال كلمته علي الدور الكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص المصري في الدمج المجتمعي للاعبين من خلال الرياضة موجها التحية لكل الأبطال الحاضرين للمسابقة وللدعم الكبير الذي يقدمه أولياء الأمور يوميا لهم. من جانبه أعرب العقيد محمد الشيوي عن سعادته الدائمة لاستضافة

منتجع جويل سبورتس سيتي لفعاليات الأولمبياد الخاص المصري ، متنميا كل التوفيق لكل اللاعبين المشاركين بتحقيق المزيد من الميداليات المتنوعة.

وقد بدأت فعاليات اليوم وفقا لقواعد الأولمبياد الخاص الدولي بإقامة حفل افتتاح المسابقة والذي اشتمل علي دخول الإعلام مصر والأولمبياد الخاص ويونيفاي أيجيبت ثم تلها طابور عرض الهيئات المشاركة واللاعبين وعزف السلام الوطني وكلمات لكبار الشخصيات باليوم ثم إلقاء قسم اللاعبين وإيقاد شعلة الألعاب لتبدأ رسميا المسابقة.

وضمت المسابقات في رفع الأثقال سباقات الرفعة الصدرية والرفعة الميتة، علي أن تستكمل غدا باقي المشاركين.