المباراة رقم 1000.. كريستيانو رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية

يبدو أن البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية، إذ إنه على موعد مع مباراته رقم 1000 في مسيرته الاحترافية بكرة القدم.

ومن المنتظر أن يشارك رونالدو رفقة يوفنتوس في مباراته أمام سبال يوم السبت المقبل في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

لم يسبق رونالدو إلى المباراة رقم 1000 سوى 25 لاعبًا في التاريخ، حيث خاض النجم البرتغالي 835 مباراة مع الأندية التي لعب لها طيلة مسيرته الاحترافية منهم مباراتين مع الفريق الثاني لسبورتنج لشبونة البرتغالي مع

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بالإضافة إلى 98 هدفًا في 164 مباراة خاضها مع المنتخب البرتغالي، ليصبح إجمالي الأهداف التي أحرزها 724 هدفًا خلالهما، بمعدل تهديفي 0.72 لكل مباراة.

وبدأ الأسطورة البرتغالية مسيرته رفقة سبورتنج لشبونة البرتغالي في موسم 2002-03، ولعب 31 مباراة ونجح في إحراز 5 أهداف، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم التالي وشارك في 292 مع يونايتد سجل خلالهم 118 هدفًَا.

وفي صيف 2009 أعلن ريال مدريد

الإسباني التعاقد مع رونالدو في صفقة هي الأغلى حينذاك بقيمة مالية بلغت 94 مليون يورو، ليقضي 10 أعوام في النادي الملكي شارك في 438 مباراة سجل خلالهم 451 هدفًا، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018 ويشارك في 72 مباراة مسجلًا 52 هدفًا.

يذكر أن رونالدو البالغ من العمر 35 خامسًا توج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات بواقع 4 مرات مع ريال مدريد ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد، كما يعد الهداف التاريخي لريال مدريد، بالإضافة أنه نال الكرة الذهبية 5 مرات كثاني أكثر لاعب حصولًا عليها بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حصد لقبه السادس في العام الماضي.