ناشيء المقاولون العرب على رادار سبورتنج لشبونة

علمت الوفد أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي يسعى لضم يوسف سلام لاعب فريق المقاولون العرب لمواليد ٢٠٠٣ خلال الفترة المقبلة، بعد متابعة اللاعب خلال الأسابيع الماضية. حرص مسئولو نادي سبورتنج لشبونة على متابعة اللاعب، وإرسال كشافيه من أجل متابعة اللاعب بشكل أكبر، كما أرسل أيضًا نادي فولفسبورج الألماني كشافيه لمتابعة اللاعب. متابعة اللاعب بشكل أكبر، كما أرسل أيضًا نادي فولفسبورج الألماني كشافيه لمتابعة اللاعب. وعلمت الوفد أن النادي البرتغالي يسعى لضم اللاعب لما يمتلكه من موهبة كبيرة، حيث يلعب يوسف، بجميع مراكز الهجوم، وسيدخل النادي البرتغالي في مفاوضات مع إدارة ذئاب الجبل خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لضمه. بجميع مراكز الهجوم، وسيدخل النادي البرتغالي في مفاوضات مع إدارة ذئاب الجبل خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لضمه. الجدير بالذكر، أن عماد النحاس المدير الفني لمقاولون العرب، قام بتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول في وقت سابق للمشاركة مع اللاعبين بالتدريبات الجماعية، كما شارك في مباراة ودية كانت أمام سيراميكا كليوباترا.

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