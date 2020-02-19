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تأجيل مباراة بورفؤاد وبورتو في دوري القسم الثالث بسبب الأمطار

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قرر الحكم محمود ناجي تأجيل مباراة بورفؤاد وبورتو في الجولة 21 من دوري القسم الثالث بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار التي أثرت على

ملعب المباراة قبل انطلاقه ليحدد لها موعدًا آخر في وقت لاحق .

جاء هذا القرار الذي تم

إبلاغه للفريقين من طاقم تحكيم منطقة الغربية المكون من محمود ناجي وحكم الساحة وعدلي ماهر المساعد الأول وشريف التباع المساعد الثاني بعد معاينة ملعب المريخ ببورسعيد المعبأ بمياه الأمطار .
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