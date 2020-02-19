قرر الحكم محمود ناجي تأجيل مباراة بورفؤاد وبورتو في الجولة 21 من دوري القسم الثالث بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار التي أثرت علىملعب المباراة قبل انطلاقه ليحدد لها موعدًا آخر في وقت لاحق .
جاء هذا القرار الذي تمإبلاغه للفريقين من طاقم تحكيم منطقة الغربية المكون من محمود ناجي وحكم الساحة وعدلي ماهر المساعد الأول وشريف التباع المساعد الثاني بعد معاينة ملعب المريخ ببورسعيد المعبأ بمياه الأمطار .
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة بورفؤاد وبورتو في دوري القسم الثالث بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.