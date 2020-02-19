مواعيد مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق غدا الخميس مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين حيث يلتقى الشباب بفريق ضمك ، بينما يحل فريق الفيحاء ضيفاً على فريق الوحدة .

يستضيف استاد الامير خالد بن سلطان مواجهة فريق الشباب أمام فريق ضمك والمقرر أقامتها فى تمام الساعة ٢:٥٥ بتوقيت مصر،٣:٥٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يليها يحل فريق الفيحاء ضيفاً على فريق الوحدة في تمام الساعة ٧:٣٠ بتوقيت مصر، ٨:٣٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

نتابع في اليوم الثانى من الجولة التاسعة عشر يوم الجمعة ٢١ فبراير، عندما يستضيف فريق أبها نظيره فريق العدالة علي استاد مدينة الامير

سلطان بن عبدالعزيز الرياضية فى تمام الساعة ٣:١٠ بتوقيت مصر، ٤:١٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، يليه يحل فريق الاتفاق ضيفا على نظيره فريق الفيصلي في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت مصر، ٦:٣٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يتبعها مباراة أهلى جدة و الفتح والمقرر لها فى تمام الساعة ٧:٣٠ بتوقيت مصر، ٨:٣٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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تختتم منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي يوم السبت ٢٢ فبراير بمواجهة فريق التعاون أمام نظيره فريق الرائد في

تمام الساعة ٣:٠٠ بتوقيت مصر، ٤:٠٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية،يليها يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلا على فريق الحزم علي ملعب الريس بنادي الحزم فى تمام الساعة ٥:٤٠ بتوقيت مصر، ٦:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يستضيف استاد جامعة الملك سعود في نهاية مباريات الجولة التاسعة عشر الكلاسيكو المنتظر الذي يجمع بين فريق الهلال السعودي متصدر الدوري امام فريق إتحاد جدة والمقرر له في تمام الساعة ٧:٣٠ بتوقيت مصر، ٨:٣٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نجح الهلال السعودي فى الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤١ نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٣٨ نقطة.

و يأتى فى المركز الثالث فريق أهلى جدة برصيد ٣٣ نقطة، يليه نادى الوحدة بنفس عدد النقاط، ويأتي في المركز الخامس نادي الرائد برصيد ٣٠ نقطة.