الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا للسوبر المصري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته في السادسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي استعدادالمواجهة الزمالك غدا الخميس على كأس السوبر المصري.
يخوض الفريق مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب المباراةبعدما خاض مرانه أمس على ملعب نادي الوحدة الإماراتي.
يستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.
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