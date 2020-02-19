الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا للسوبر المصري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته في السادسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي استعدادا

لمواجهة الزمالك غدا الخميس على كأس السوبر المصري.

يخوض الفريق مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب المباراة

بعدما خاض مرانه أمس على ملعب نادي الوحدة الإماراتي.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.