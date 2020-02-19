ليفربول يخصص 30 مليون استرليني للتعاقد مع موهبة بريمين

يشتهر المدرب “يورجن كلوب” عبر مسيرته التدريبية، بحسمه للصفقات التي يريدها “مبكرًا”، حيث يتعامل مع الأمور ببساطة كبيرة، ويمنح أهدافه للإدارات قبل فترة من أي سوق انتقالات.

وعاشت جماهير ليفربول مع الألماني تلك التجربة خلال السنوات الأخيرة، والصفقات التي أبرمتها إدارة النادي بشكل سريع، ودون منافسة، والتي كان أخرها الياباني “مينامينو” الذي انضم إلى الريدز فور فتح نافذة الانتقالات الشتوية.

وبدأت إدارة الفريق المتوقع تتويجه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، عملها من أجل الصفقات الصيفية، والبداية ستكون مع جناح فيردير بريمن “ميلوت راشيكا”.

واستهداف كلوب اللاعب الألباني منذ فترة، وأرسل كشافيه من أجل مراقبته هذا الموسم في البوندسليجا، وبالفعل جاءت كافة تقارير المراقبة إيجابية.

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وأوضحت صحيفة “الجارديان” أن كشافي كلوب متواجدون باستمرار في الملاعب الألمانية، وبجانب متابعة ابن كوسوفو، هناك اهتمام مستمر بمباريات نادي لايبزيج من أجل تقييم وضع المهاجم “تيمو فيرنر”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني، سوف يصل من الميلوول إلى مدينة بريمن، بهدف التوقيع مع صاحب الـ23 عامًا، خلال سوق انتقالات صيف 2020.

ويمتاز راشيكا بالقدرة على اللعب في عمق الهجوم، وأيضًا على الرواقين، وقد سجل 7 أهداف هذا الموسم بقميص بريمن وصنع ثلاثة لزملائه.