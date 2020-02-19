كريستيانو رونالدو يقف أمام تأهل ليفربول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

انتقدت فئة من جماهير كرة القدم، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد “دييجو سيميوني”، عقب ظهور فريقه بهذا التراجع الدفاعي، خلال مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعبه، ضد فريق ليفربول.
وسجل أتليتكو مدريد هدفًا منذ الدقائق الخمس الأولى، خلال المقابلة، ثم عاد لإغلاق ملعبه، وقام سيميوني بوضع العشرة لاعبين أمام مرماه، وبالفعل خرج بشباك نظيفة.
الحقيقة وراء تبديل ماني بين شوطي مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد
ويمتلك الروخي بلانكوس أرقامًا مذهلة في مرحلة خروج المغلوب بعصبة الأبطال، وتحديدًا على ملعبهم “الواندا ميتروبوليتانو”، ففي آخر 12 مباراة إقصائية لعبها فريق العاصمة الإسبانية استقبل فقط هدفين!
وحاول المدرب “يورجن كلوب” خلال المباراة، تدارك تأخره بهدف منذ الدقيقة الرابعة، ولكنه فشل في اختراق حصون قلعة المدرب “دييجو سيميوني”، التي شيدها على مدار ثماني سنوات.
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كريستيانو رونالدو هو الحل!
جميع خسائر أتليتكو مدريد طوال ثمانية مواسم للأرجنتيني، كانت بفعل شخص واحد، وهو الدون رونالدو، الذي تسبب في أحزان متعاقبة لجماهير الروخي بلانكوس، بتسجيله 4 هاتريك سابقة في مرماهم، كان آخرها “الريمونتادا” المبهرة مع يوفنتوس في نسخة عام 2019.
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