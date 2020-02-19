محمد صلاح يُحقق حلم طفل سوري “مبتور الساق”

يعيش الطفل السوري ذو الاحتياجات الخاصة، خميس الغجر، فرحة حصوله على قميص وحذاء يحملان توقيع النجم المصري محمد صلاح، بعد أن فقد ساقه اليمنى إثر تعرضه للقصف في سوريا.

وكان الطفل خميس (8 أعوام) قد لجأ إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، برفقة أسرته لتلقي العلاج فيها، والاستعاضة بساق اصطناعية عوضًا عن ساقه المبتورة قبل عام ونصف إثر قصف على إدلب.

قصة الطفل سمع بها رجل أعمال مقيم في بريطانيا، وعرف بحبّ “خميس” للنجم المصري محمد صلاح، ما دفعه لإهدائه قميصاً وحذاء يحملان توقيع الأخير الذي يلعب حاليا في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

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وفي حديثه للأناضول، أعرب “خميس” عن حزنه العميق لعدم تمكنه بعد الآن من لعب كرة القدم لفقده ساقه اليمنى.

وأعرب عن حبه الكبير لنجم ليفربول محمد صلاح، وعن رغبته في لقائه.

وأشار إلى أنه يخطط للعب في المنتخب الوطني لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة.