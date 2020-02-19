اونلاين | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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ونقدم لكم فيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بمباراة توتنهام هوتسبير وريد بول لايبزيج في دوري أبطال أوروبا:

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ولايبزيج:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة توتنهام هوتسبير ولايبزيج:

تقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة الإنجليزية، لندن، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 62 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ولايبزيج:

تنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

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كما تنقل المباراة عبر عدد من القنوات حول العالم، أبرزها:

BT Sport 2 / HD

RSI LA 2 HD

Virgin Media Sport

Movistar Liga de Campeones HD1

HRT 2 HD

معلق مباراة توتنهام هوتسبير ولايبزيج:

يتولى التونسي المخضرم رؤوف خليف مهمة التعليق على المباراة المرتقبة، عبر شبكة بي إن سبورتس.

توتنهام الساعة 10 علي قناة 1