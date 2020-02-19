رياضة | رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رسالة للاعبيه قبل مواجهة الأهلي غدًا الخميس في بطولة السوبر المصري على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.



وطلب كارتيرون من لاعبيه بضرورة غلق صفحة الترجي التونسي والتتويج بالسوبر الافريقي تمامًا، ووضع تركيزهم في أمر واحد فقط وهو حصد بطولة الغد حتى لا يفسدوا الفرحة على الجماهير.



وأشار إليهم أن استمرار التفكير في لقاء الترجي سيكون له تأثير سلبي عليهم ويهدد فرص الفريق في تحقيق الانتصار، وطالبهم بغلق تلك الصفحة تمامًا خاصة أن الفريق مقبل على منافسات ومباريات صعبة.



وكان الزمالك قد حصد بطولة السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1.