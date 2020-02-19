رياضة | لاعبي الألومنيوم يطالبون جماهيرهم بمؤازتهم أمام البنك الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبي الألومنيوم يطالبون جماهيرهم بمؤازتهم أمام البنك الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب لاعبي فريق الألومنيوم، من جماهيرهم بمؤازتهم والوقوف بجانبهم، في اللقاء الهام والمرتقب أمام فريق نادي البنك الأهلي، في الجولة ال16 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بملعب الألومنيوم.

وقال أغاثون ميلاد، عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الفرصة قائمة وحلم الصعود مازال في المتناول، ونطالب الجماهير بالوقوف بجانب الفريق في هذا اللقاء الهام.

فيما قال محمود نجاح، قائد الفريق"إن المواقف الصعبة، تبين المخلصين ومن يريدون الخير للفريق، ونطالب المخلصين باستمرار دعمهم للفريق حتى نهاية المشوار.

Advertisements

وأكد أحمد موسي، مدافع الفريق على احتياج الفريق للدعم من جماهيره في هذه الفترة، لأنها الأصعب، لاسيما وان حلم الصعود يراود جميع فرق المقدمة.

فيما أكد صلاح صالح مدير عام نادي الألومنيوم، والمشرف العام على الفريق، إن مجلس إدارة النادي يدعم الفريق بقوة، من أجل تحقيق حلم الصعود للممتاز، مشيرا إلى أن الفرصة لاتزال قائمة وعلى اللاعبين التمسك بها.

ويحتل فريق الالومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد29 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الأول برصيد32 نقطة.