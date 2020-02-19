رياضة | خاص.. هيثم فاروق يتحدث عن حظوظ الأهلي والزمالك في الفوز بالسوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. هيثم فاروق يتحدث عن حظوظ الأهلي والزمالك في الفوز بالسوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الدولي المصري السابق ونادي الزمالك وفينورد الهولندي هيثم فاروق في تصريحات اليوم الأربعاء لموقع الخليج 365 الرياضي عن مواجهة السوبر المصري المقبلة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك والتي ستجمع بين الفريقين مساء الخميس في الإمارات العربية المتحدة.

وقال لاعب منتخبنا الوطني السابق:" بالنسبة للزمالك الفوز بالسوبر الأفريقي ليس له علاقة بمباراة السوبر المحلي ولا مباراتي الترجي الرياضي التونسي في بطولة دروي أبطال أفريقيا كل مواجهة وبطولة لها حساباتها الخاصة ، الزمالك دخل مواجهة السوبر الأفريقي وجميع الترشيحات لصالح الترجي لأنه بطل دوري الأبطال لموسمين متتاليين لكن التوقع شئ و الواقع شئ ثاني آخر، الزمالك أثبت نفسه وشخصيته بالمباراة واستحق الفوز عن جدارة و استحقاق".

Advertisements

وأضاف لاعب الزمالك السابق للفجر الرياضي :" مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي ستكون مختلفة وقوية للغاية الفائز في هذه المباراة سيكون الاهدء والمتلزم بتعليمات المدرب هذا يتوقف علي حالة اللاعبين أثناء المباراة، أنا شخصيا أعتقد أن المباراة متكافئة واتوقع ذهابها الي ركلات الترجيح".

واختتم هيثم فاروق تصريحاته قائلا:" اتمنى ان يكرر الزمالك نفس الأداء الذي قدمه أمام الترجي الرياضي التونسي في السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي في السوبر المحلي ويحقق لقب البطولة".

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي بالإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب محمد بن زايد الدولي بنادي الجزيرة.