رياضة | رسميا.. مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر بتقنية الـVAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر بتقنية الـVAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبدالرازق مدير استاد الإسكندرية، تلقيه خطابا من الإتحاد المصري لكرة القدم، بتنفيذ الاختبار الفني لتقنية الvar في استاد الإسكندرية في مباراة كأس مصر بين فريقي الإسماعيلي وبيراميدز، وذلك تمهيدًا لاستخدام التقنية في مباريات الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في الخامسة عصر الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية الرياضي.

وأضاف عبدالرازق، أنه سبق للاستاد استخدام التقنية في مباريات البطوله العربية مشيرا أن المباراة ستشهد الإختبار الفني للتقنية تمهيدًا لموافقة الإتحاد الدولي على إستخدامه في مباريات الدوري المصري، وستكون سيارة البث التليفزيوني متواجدة مع سيارة الـvar داخل الإستاد.

وخضع 54 حكما لتدريبات من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم على تقنية الـ VAR في الملاعب المصرية، كما خضع الحكام لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية.

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واتفقت اللجنة المؤقتة مع إحدى الشركات الإسبانية والتى تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر، لتوريد الأجهزة الخاصة بالتقنية.

وستساعد التقنية الحكام فى الدوري المصري على إنهاء العديد من الأزمات والانتقادات التى كانت توجه لهم والأخطاء التى كانت تشهدها بعض المباريات بدون قصد، وسيكون تطبيق التقنية إضافة للكرة المصرية كأول دولة تطبق نظام الفار فى الكرة الأفريقية.

وأكد مسؤولو اللجنة المؤقتة، أن تطبيق التقنية خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى أمر نهائى، وأنهم ينتظرون موافقة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية فقط عقب الاتفاق مع أحد الشركات العالمية لمدة 3 سنوات ونصف.

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.