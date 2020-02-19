رياضة | صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لإبرام صفقة تبادلية مع نادي بايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية إلى أن نادي مانشستر سيتي سيستغل اهتمام النادي البافاري بجناحه الدولي ليروي ساني للحصول على الجناح الدولي الآخر سيرجي جنابري.

وأصبح جنابري أحد أبرز اللاعبين الألمان منذ انضمامه لفريق فيردر بريمن عام 2016 قادماً من أرسنال الإنجليزي.

انضم جنابري لمنتخب ألمانيا الأول في عامه الأول مع بريمن الأمر الذي دفع بايرن ميونيخ لخطفه مقابل 8 مليون يورو.

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وسبق لجنابري لفريق هوفنهايم بعد ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم سجل خلاله 10 أهداف في 22 مباراة، ليعود مرة أخرى للنادي البافاري.

واستطاع جنابري تسجيل 9 أهداف وتمرير 6 تمريرات حاسمة حتى الآن، رغم معاناته من إصابة قوية.

في المقابل، كان ساني على وشك الإنضمام لبايرن ميونخ خلال الصيف الماضي، إلا أن مسئولي النادي السماوي فضلوا بقاء اللاعب، الذي تلقى إصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الدرع الخيرية ضد ليفربول، غاب بسببها عن مبارايات الفريق حتى الآن.

ووفقاً للتقارير، قد تقوم إدارة بايرن ميونيخ بدفع مبلغ إضافي في حال إتمام الصفقة.