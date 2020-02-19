رياضة | عاجل.. صن داونز يكشف عن إصابة 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صن داونز يكشف عن إصابة 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من أزمة كبيرة، بعد إصابة 6 لاعبين في الفريق قبل مواجهة الأهلي والمقرر لها يوم يوم 29 فبراير الجاري .

وأعلن صن داونز الجنوب اللاعبين المصابين ، والذين سيغيبون عن الملاعب خلال الفترة المقبلة والتي ضمت كلًا من:

1- " ثابيلو مورينا " - إصابة في الكاحل و سيغيب لنهاية الموسم .⁣⁣

2- " ماوريسيو أفونسو " - إصابة في الكاحل ⁣⁣.

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3- " تيبوغو لانغيرمان " - إصابة في الفخد .

4- " أنيلي نغكونغكا " - إصابة في الفخد ⁣⁣.

5- " أوبا مانيسا " - إصابة في وتر إيكيليس و سيبدأ مرحلة التأهيل للعودة للملاعب.

6- " أنتوني لافور " : إلتهاب حاد في المعدة ⁣.

سيواجة النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير في إطار ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في ستاد القاهرة بحضور 30 ألأف مشجع.