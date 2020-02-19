رياضة | بعد الفضيحة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفضيحة.. أول استقالة رسمية في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مونتسيرات فونت المدير المالي لنادي برشلونة الاستقالة من منصبه خلال الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن المدير المالي اتخذ قراره بالاستقالة من منصبه بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة المالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فونت لا يوافق على الاتجاه الجديد لحسابات نادي برشلونة، ولهذا السبب رفض التوقيع على هذه المستندات.

وتابعت الصحيفة، أن إستقالة المدير المالي لبرشلونة مونتسيرات فونت بسبب خلافات حول الشفافية المالية للنادي، سيقوم بتقديم إستقالته الرسمية يوم 1 مارس.