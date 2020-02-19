رياضة | أسطورة الميلان يصدم هالاند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة الميلان يصدم هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أسطورة ميلان السابق ​أليساندرو كوستاكورتا​، أن مهاجم ​بوروسيا دورتموند​ ​إيرلينج هالاند​، سيكون مهاجمًا كبيرًا في مستقبل كرة القدم، ولكن ليس لدرجة أن يحقق جائزة الكرة الذهبية.

وقال كوستاكورتا في تصريحات نشرها موقع غول الايطالي: "أتفق بأن هالاند سيكون مهاجما كبيرا، وواحد من أعظم المهاجمين.

وتابع: "الحديث عن الكرة الذهبية هو أمر ليس موجودا بالنسبة لي، هناك مبابي الذي شارك في 31 هدفا في آخر 30 مباراة في دوري الأبطال مع بارييس سان جيرمان، سجل 19 هدفا وصنع 12، وهما لاعبان في نفس السن".

يذكر أن حقق بوروسيا دورتموند الفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وسجل هالاند الهدفين لدورتموند .