رياضة | أزمة في الزمالك قبل مباراة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في الزمالك قبل مباراة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تجهيز حازم إمام لاعب الابيض لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن طبيب الفريق يسابق الزمن من اجل لحاق حازم إمام بالمباراة، في الوقت الذي تعرض محمد عبدالغني إلى الإصابة في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر ذاته بأن اللاعب سوف يحصل على بعض المسكنات من اجل المشاركة والتواجد بتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي ببطولة السوبر المصري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على بطولة كأس السوبر المصري.