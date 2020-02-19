رياضة | موسيماني قبل مباراة الأهلي: لا أخجل من اللعب في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسيماني قبل مباراة الأهلي: لا أخجل من اللعب في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أنه لا يخجل من اللعب في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية إذا أنهى الدوري المحلي في المركز الثالث.

ويحتل صن داونز المركز الثالث في الدوري المحلي خلف كايزر تشيفز صاحب الصدارة برصيد 45 نقطة وأورلاندو بايرتس 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق بيتسو موسيماني.

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قال موسيماني موقع "سيتيزين" الجنوب إفريقي: "لن أخجل من اللعب في بطولة الكونفيدرالية، فقد لعب الأهلي والزمالك ومازيمبلي هذه البطولة وحققوا اللقب".

وأضاف بيتسو: "في أوروبا لا يريد الناس اللعب يوم الخميس في الدوري الأوروبي لأنهم يريدون اللعب يومي الثلاثاء أو الأربعاء أما في إفريقيا فإن مباريات الكونفيدرالية تكون يوم الأحد وهو يوم عطلة يمكن للجماهير متابعتنها من خلاله".

ويلعب صن داونز ضد الأهلي يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.