رياضة | الزمالك ووادى موسى الأردنى فى افتتاح البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ووادى موسى الأردنى فى افتتاح البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ومعه أحد قيادات وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء فاعليات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للرجال رقم 38 وتستمر حتى يوم 27 فبراير الجارى ، والتى تقام على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، وصالة نادى المقاولون العرب بالجبل الاخضر ، بمشاركة 17 فريقا عربيا بعد إعتذار ناديى الأهلى والهلال السعوديين عن المشاركة فى اللحظات الأخيرة ، وتبدأ المباريات فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم ، وتستمر حتى السابعة مساء ، ليقام حفل الافتتاح الذى يشهد.طابور عرض للفرق المشاركة فقط ، ثم يعقبه لقاء الإفتتاح بين الزمالك المصرى وفريق وادى موسى الأردنى .

وتقام اليوم ست مباريات فى اليوم الأول للبطولة ، فيلعب الهلال الليبى مع شباب الاهلى الاماراتى فى الساعة الثانية بعد الظهر ، والاهلى البحرينى مع العربى القطرى فى تمام الساعة الرابعة عصر فى إطار مباريات المجموعة الثانية التى تقام على ملعب صالة نادى المقاولون العرب بالجبل الأخضر ، ويلتقى فريق البيشمركة العراقى وسنجل الفلسطيني فى المجموعة الرابعة على نفس الصالة فى الساعة السادسة مساء ، فى حين يلعب نادى غاز الجنوب العراقى مع السلام العمانى فى المجموعة الثالثة فى الساعة الثانية بعد الظهر على ملعب الصالة المغطاة رقم؛"4" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى الذى يستضيف أيضا مباراتين فى إطار المجموعتين الأولى والثالثة ، حيث يلعب فريق السيب العمانى مع الأهلى المصرى فى تمام الساعة الرابعة عصر فى إطار مباريات المجموعة الأولى ، ويقام حفل الافتتاح فى الساعة السابعة مساء ، والذى يتضمن طابور عرض للفرق المشاركة فى البطولة ، ويعقبه فى الثامنة مساء لقاء إفتتاح البطولة بين الزمالك المصرى مع فريق وادى موسى الأردنى ضمن مباريات المجموعة الثالثة .

وتم تقسيم الفرق المشاركة على خمس مجموعات بواقع 4 أندية فى المجموعة الأولى ، وخمسة أندية فى المجموعة الثانية ، وخمسة فرق فى المجموعة الثالثة ، وثلاثة أندية فى المجموعة الرابعة والأخيرة ، وتشهد البطولة إقامة 48 مباراة حتى المباراة النهائية ، منها 29 مباراة فى الأدوار التمهيدية الأولى ، 19 مباراة فى الأدوار النهائية ، ويمثل مصر فى البطولة ناديى الأهلى والزمالك ، وتبدأ المنافسات من الساعة الثاتية بعد الظهر وتختتم فى السابعة مساء يوميا خلال فترة الأدوار التمهيدية للبطولة ، على أن تحصل الفرق المشاركة على راحة سلبية يوم الأثنين 24 فبراير قبل انطلاق الأدوار النهائية .