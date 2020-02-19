رياضة | عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد معسكر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في دولة الإمارات العربية الشقيقة ازمة كبيرة بعد تأكد غياب محمد عبدالغني مدافع الابيض عن مواجهة الأهلي في بطولة السوبر المصري.

وتأكد غياب عبدالغني عن مباراة الأهلي بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الضامة، خلال التدريب الأول للفريق في ابو ظبي، مما يضع الفرنسي باتريس كارتيرون في ورطة كبيرة بسبب إصابة حازم إمام أيضا.

ويحاول الفرنسي باتريس كارتيرون إيجاد حل مناسب لازمة الجبهة اليمنى بعد إصابة الثنائي حازم إمام ومحمد عبدالغني، حيث يدرس الدفع بالناشئ احمد عيد بالتشكيل الأساسي للفريق في مواجهة الأهلي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على بطولة كأس السوبر المصري.