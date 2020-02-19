رياضة | محمد صلاح مديرا فنيا للنجوم خلفا لساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح مديرا فنيا للنجوم خلفا لساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، عن اختيار محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق الترسانة ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بنادي النجوم، خلال الفترة الحالية من دوري القسم الثاني.

وكان محمد صلاح قج تولى من قبل تدريب فريق النجوم، بالقسم الثاني، وقاد الفريق للتأهل للقسم الأول.

وسبق لصلاح تولى تدريب أندية منتخب السويس، والترسانة، في الموسم الحالي.

وكان النجوم قد أقال مدربه الفني أحمد ساري عقب الخسارة مؤخراً من فريق منتخب السويس بهدف نظيف، بالجولة الخامسة عشر، للمجموعة الثانية، بالقسم الثاني.