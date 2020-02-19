شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يتحرك للتعاقد مع «لالانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت- سلمى الموجي:

يقترب لاعب ليفربول، آدم لالانا، من الرحيل عن صفوف النادي في نهاية الموسم الحالي في ظل عدم رغبة النادي في تجديد عقده.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس»، يعقد فريق ليستر سيتي، بقيادة المدير الفني برندان رودجرز، مفاوضات مع وكلاء الاعب للتحدث عن إمكانية التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال مجاني خلال فترة الأنتقالات الصيفية.

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وكان لاعب وسط ليفربول قد تعاقد مع الريدز في عام 2014 قادمًا من ساوثهامنتون، فيما ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

ويحق للاعب التفاوض مع أي نادٍ حاليًا مع تبقي أقل من 6 أشهر في عقده مع فريقه، فيما ترك ليفربول لـ«لالانا» الحرية في التخطيط لمستقبله بعيدًا عن أنفيلد.

** تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب «المصري اليوم».