شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وداع كأس مصر.. «إيمانويل» يمنح لاعبي المقاصة راحة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام.

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ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته بداية من يوم الجمعة المقبل، للتحضير لانطلاق منافسات الدور الثاني للدوري.

وودع المقاصة بطولة كأس مصر، بعد خسارته أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

يذكر أن فريق المقاصة يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.