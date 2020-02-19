شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وداع كأس مصر.. «إيمانويل» يمنح لاعبي المقاصة راحة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام.
ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته بداية من يوم الجمعة المقبل، للتحضير لانطلاق منافسات الدور الثاني للدوري.
وودع المقاصة بطولة كأس مصر، بعد خسارته أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.
يذكر أن فريق المقاصة يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.
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