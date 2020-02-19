شكرا لقرائتكم خبر عن طلب زواج «مذهل» بالدوري الإيطالي: «شباب يخلعون ستراتهم لتقديم العرض» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم أحد مشجعي نادي لاتسيو الإيطالي على طلب الزواج من صديقته أمام عشرات الآلاف من الجماهير المتواجدين في أرض الملعب.

وبحسب وكالة «روسيا اليوم» اختار المشجع معقل فريقه «الأوليمبيكو»، ليكون المكان المثالي بالنسبة له، لكي يتقدم بطلب الزواج إلى صديقته.

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وقبل انطلاق موقعة لاتسيو وضيفه إنتر ميلان في قمة المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي، أثارت خطوة أقدم عليها أحد المشجعين، إعجاب الجماهير، بعدما تقدم بطريقة مبدعة بطلب الزواج من صديقته الأمريكية.

وأوهم الشاب صديقته بأنه سيذهب لقضاء حاجته في المرحاض، ولكن بعد بضع دقائق، تفاجأت الشابة الأمريكية التي تدعى تايلور، بمذيع الملعب والجماهير، وهي تردد بصوت عال: «تايلور، تايلور، تايلور.. هل يمكنك سماعي.. هل تتزوجه؟.

وبينما كانت الفتاة تحاول استيعاب ما يحدث لها، اصطف مجموعة من الشباب بالقرب من خط التماس، ونزعوا ستراتهم، ليشكلوا بالأحرف المنقوشة على قمصانهم عبارة «هل تتزوجيني؟».