برشلونة يصدم هالاند بهذا التصريح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

أصيب فريق برشلونة الإسباني منتصف الموسم الحالي بعقم هجومي وتهديفي واضح، بعد أن ضربت الإصابات كلا من لويس سواريز وديمبيلي، إلا أن البلوجرانا رفض عدة أسماء بمقدمتهم البولندي بيوتيك مهاجم ميلان السابق والمتنقلة حديثا لصفوف هيرتا برلين كذلك رفض اللاعب أولفيه جيرو من تشيلسي، حتى أنه فشل بجلب من فكر بالتعاقد معهم من أسماء مثل تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني وحتى فيلا من أوساسونا.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أسرار وكواليس رفض إدارة نادي برشلونة التعاقد مع النرويجي هالاند ، الذي قدم أداء مميز خلال الموسم الحالي سواء مع سالزبورغ النمساوي أو الآن مع بروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن السبب الحقيقي وراء ذلك الرفض هو رغبة البرسا بإيجاد مهاجم لديه مقومات ومهارات مثل لويس سواريز، حيث أن هالاند هو مهاجم كلاسيكي رقم ٩ ولا يتناسب مع الفريق.

وكان هالاند بالأمس، قد قاد فريق بروسيا دورتموند الألماني للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات ذهاب دور ال١٦ لبطولة دوري أبطال أوروبا.