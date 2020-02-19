شكرا لقرائتكم الأمريكي تايلور يظهر لأول مرة في مباراة الزمالك وسبورتنج بدورى السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد مباراة الزمالك و سبورتنج اليوم في أولى جولات الدور النهائي من دورى السوبر لكرة السلة " best of 5 " ، الظهور الأول للمحترف الأمريكي الجديد مايك تايلور، و الذى تم تسجيله في اتحاد السلة أمس وتم تسلم الكارنيه الخاص به .

وتعاقد مسئولي نادى الزمالك مع المحترف الأمريكي مايك تايلور لتدعيم فريق كرة السلة ، خلال الفترة المقبلة ، في ظل مشاركة الفريق ببطولة لأفرليج ، وكذلك نهائيات دورى السوبر .

ووقع اللاعب على تعاقده مع الفريق لمدة 3 أشهر ، ليكون ثالث محترف يتم التعاقد معه بعد رحيل والكر و ستوجلين .

كان الأمريكى إيرفينج والكر لاعب سلة الفريق بفسخ عقده مع النادى، لذا يبحث الأبيض عن تدعيم صفوفه بلاعب محترف بعد رحيل والكر ومن قبله ستوجلين .والذى رحل بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة السوبر، بحجة توجهه إلى البنك لإيداع أموال، وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.

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ويلتقى الزمالك مع سبورتنج في جولة best of 5 لحسم الفريق الفائز بلقب دورى سوبر كرة السلة لهذا الموسم ، على أن يلتقى الفريقان في 5 مباريات ، وفقا لنظام البطولة .

كما تقام في منافسات نفس الجولة مواجهات بين الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، والأهلى مع التأمين، والجزيرة مع سموحة ، في الترة من 19 فبراير الى 1 مارس .

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعدما خاض 14 مباراة فاز فى 12 و خسر فى 2، ويليه الأهلى برصيد 25 نقطة، بالفوز فى 11 والهزيمة فى 3، وفى المركز الثالث جاء الجزيرة برصيد 24 نقطة، بعد أن تغلب على منافسيه فى 10 مباريات وخسر فى 4 .

وفى المركز الخامس جاء سبورتنج بالفوز فى 7 والخسارة فى 7، ليكون إجمالى النقاط التى جمعها 21 نقطة، وحل الزمالك خامسا بنفس رصيد سبورتنج ومرات الفوز والهزيمة.