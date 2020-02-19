شكرا لقرائتكم مدرب ألمانيا: تواصلت مع مولر للمشاركة في أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن شتيفان كونتس المدير الفني للمنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم أنه تحدث مع توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، بشأن احتمال مشاركة الأخير مع الفريق في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020).

وكان يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني الأول، أبلغ مولر "30 عاما" العام الماضي بأنه خرج من حساباته بالمنتخب الأول.

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ويستعد المنتخب الأول لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تقام في يونيو ويوليو، وبعدها بفترة قصيرة ينطلق أولمبياد طوكيو 2020 .

وقال كونتس في تصريحات لقناة "شبورت 1" التليفزيونية: نعم. تحدثت معه.لكنني تحدثت أيضا مع لاعبين آخرين أصحاب خبرة من بين الأسماء البارزة. وجميعهم قالوا إنهم يريدون الانتظار حتى مايو لمعرفة عدد المباريات التي سيخوضونها وكذلك وضع عقودهم، وما إذا كانت المشاركة في الأولمبياد ستتوافق مع خططهم.

تجدر الإشارة إلى أنه يسمح بمشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن ضمن صفوف كل منتخب أولمبي (تحت 23 عاما).