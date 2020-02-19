شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور يشارك لأول مرة فى مباراة الزمالك وسبورتنج بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة الزمالك وسبورتنج، اليوم، فى أولى جولات الدور النهائى من دورى السوبر لكرة السلة best of 5 الظهور الأول للمحترف الأمريكى الجديد مايك تايلور، الذى تم تسجيله فى اتحاد السلة أمس وتم تسلم الكارنيه الخاص به.

وتعاقد مسئولو نادى الزمالك مع المحترف الأمريكي مايك تايلور لتدعيم فريق كرة السلة، خلال الفترة المقبلة ، في ظل مشاركة الفريق ببطولة لأفرليج، وكذلك نهائيات دورى السوبر.

ووقع اللاعب على تعاقده مع الفريق لمدة 3 أشهر، ليكون ثالث محترف يتم التعاقد معه بعد رحيل والكر وستوجلين.

كان الأمريكى إيرفينج والكر لاعب سلة الفريق بفسخ عقده مع النادى، لذا يبحث الأبيض عن تدعيم صفوفه بلاعب محترف بعد رحيل والكر ومن قبله ستوجلين، الذى رحل بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة السوبر، بحجة توجهه إلى البنك لإيداع أموال، وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.

Advertisements

ويلتقى الزمالك مع سبورتنج فى جولةbest of 5 لحسم الفريق الفائز بلقب دورى سوبر كرة السلة لهذا الموسم، على أن يلتقى الفريقان في 5 مباريات ، وفقا لنظام البطولة .

كما تقام في منافسات نفس الجولة مواجهات بين الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، والأهلى مع التأمين، والجزيرة مع سموحة ، في الترة من 19 فبراير الى 1 مارس.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعدما خاض 14 مباراة فاز فى 12 و خسر فى 2، ويليه الأهلى برصيد 25 نقطة، بالفوز فى 11 والهزيمة فى 3، وفى المركز الثالث جاء الجزيرة برصيد 24 نقطة، بعد أن تغلب على منافسيه فى 10 مباريات وخسر فى 4 .

وفى المركز الخامس جاء سبورتنج بالفوز فى 7 والخسارة فى 7، ليكون إجمالى النقاط التى جمعها 21 نقطة، وحل الزمالك خامسا بنفس رصيد سبورتنج ومرات الفوز والهزيمة.