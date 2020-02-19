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الكاف يعلن رسميا تشكيل لجنة الحكام وعبد الفتاح عضوا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وقرر المكتب التنفيذى للكاف تعيين لجنة مكونة من الموريشيوسى ليم كى شونج رئيسا وعضوية كل من: ناجونجيرا سيليتين "رواندا" لاسون هوجيان "توجو" ماجاسا بيكاى "مالى" فيلكس تانجاريما "زيمبابوى" عصام عبدالفتاح "مصر" حادق يحيى "المغرب".

 

وكانت لجنة الحكام برئاسة الجيبوتى سليمان وابارى، بعد الانتقادات اللاذعة التى شهدتها المباريات الأفريقية على رأسها مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فضلا عن مباراة الأهلى ضد النجم الساحلى التى جعلت المارد الأحمر يتقدم بشكوى رسمية فى الاتحاد الأفريقى.

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ويعد أبرز أعضاء لجان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم من المصريين، هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى السابق، عضو المكتب التنفيذى، إضافة إلى لجنة الطوارئ التى تضم 7 أسماء فقط على رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى.

 


تشكيل حكام الكاف

 

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