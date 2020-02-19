شريف إكرامى قبل السوبر: العمل الجاد يؤتى ثماره.. ابقى منتبهاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، خلال تدريبات حراس مرمى القلعة الحمراء، استعداداً لمباراة السوبر المصرى، التى تجمع الأهلى والزمالك فى السابعة مساء غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.

وعلق إكرامى: العمل الجاد يؤتى ثماره.. ابقى منتبهاً

وكان شريف إكرامى قد أكد أن بطولة السوبر بطولة شرفية قيمتها تزداد حينما يكون الزمالك طرفاً، وليس لها علاقة بالنتائج السابقة، وقال إكرامى فى المؤتمر الصحفى الذى يسبق مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى قائلاً: "مش أول مرة نلعب سوبر ضد الزمالك المباراة الماضية كان هناك لاعبين يوجهون الفريق الأبيض لأول مرة لكن فى هذه المباراة الكثير من اللاعبين اكتسبوا الثقة".

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وأضاف إكرامى "دورنا كلاعبين كبار هو تحفيز اللاعبين ونقل الخبرات السابقة لهم، المباراة ظروفها مختلفة هذه بطولة شرفية قيمتها الكبرى فقط في مواجهة الزمالك، وليس لها علاقة بالنتائج السابقة ولكن العبرة بيوم المباراة".

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

وشهد الاجتماع الفني للقاء السوبر بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد الاتفاق على ترتيبات المباراة ، يرتدي الزمالك الزي الأزرق في السوبر أمام الأهلي غدا على ملعب هزاع بن زايد ، ويرتدي حارس الزمالك الطاقم الأصفر، أما الأهلي يرتدي الزي الأحمر والحارس يرتدي الطاقم الموف.