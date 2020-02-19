ننشر أسماء الحكام الناجحين فى تقنية حكم الفيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر قائمة الحكام الناجحين فى تقنية حكم الفيديو، وأعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، نجاح جميع الحكام المشاركين فى معسكر تقنية الفيديو خلال الأيام الماضية.
وقال الغندور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى وقت سابق، إن اتحاد الكرة أصبح لديه 17 حكم ساحة، 19 حكم فيديو، 16 حكم مساعد فيديو، بمجموع 52 حكما.
وفى سياق مختلف، كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات الدورى ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 فى الملعب وحكمان فى غرفة الفيديو.
وكشف الغندور أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.
حضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.
محمود أبو الرجال
عمرو عايد
محمود الجلاوى
أحمد جمال
أحمد حمدى
أحمد حامد فهيم
سعيد حمزة
إبراهيم محجوب
محمود ناجى
مصطفى عثمان
عمر رمضان
مصطفى شهدى
حسنى سلطان
محمد تابعى غازى
محمود وفا
محمد يوسف
وليد عبد الرازق
محمد عادل
محمود عاشور
محمود بسيونى
أحمد الغندور
محمد الحنفى
أحمد العدوى
أحمد جمال
جهاد جريشة
احمد حمدى
سعيد حمزة
طارق مجدى
محمد معروف
محمود ناجى
إبراهيم نور الدين
محمد سلامة
محمد يوسف
محمد عباس
محمد أبو خاطر
محمد عادل
محمود عاشور
حسام عزب
محمود دسوقى
صبحى العمراوى
أحمد الغندور
محمد الصباحى
عمرو الشناوى
وائل فرحان
خالد جمال
جهاد جريشة
نادر قمر الدولة
مصطفى مدحت
محمود ناصف
إبراهيم نور الدين
محمد سلامة
سعيد شعبان
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