شكرا لقرائتكم خبر عن التركيز وتألق حراس المرمى أهم ملامح المران الأخير للزمالك قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرانه الأخير، اليوم، استعدادا لمباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، والتى ستقام غدا على استاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات.

وشهد مران الزمالك الختامى تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، غدًا، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الأفريقية، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

كما خصص كارتيرون فقرة لتسديد اللاعبين لركلات الجزاء، تحسبًا للاحتكام إليها فى مباراة الغد، والتى شارك فيها محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، والتى شهدت تسجيل كلا من: "يوسف أوباما ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة وسيد زيزو وأحمد عيد ومحمد أوناجم ومحمد عبدالسلام وفرجانى ساسى وشيكابالا وإسلام جابر ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد ومحمد عنتر" بتسجيل ركلات الجزاء فى شباك عواد، فيما أهدر حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض ومحمد حسن، لاعب الوسط الذى سدد ركلة الترجيح فى القائم الأيمن للمرمى، وكذلك مصطفى فتحى الذى سدد الكرة فى القائم الأيسر، وتصدى محمد عواد لركلات ترجيح، محمود علاء، مدافع الزمالك وكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، وكريم بامبو وإمام عاشور، ثنائى لاعبى الوسط، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض.



اشرف بن شرقي



اوباما



بامبو



تألق أبو جبل في مران الزمالك



تألق محمد عواد في مران الزمالك



تدريب الزمالك الاخير قبل مباراة السوبر

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تدريب الزمالك



تركيز طارق حامد



حازم امام



شيكابالا



طارق حامد



عبد الله جمعة



فرجاني ساسي يسدد الكرة في مران الزمالك



فرجاني ساسي